Ginnastica artistica, Europei 2021: le speranze di medaglia dell'Italia. Ferrari e le Fate ci provano, occhio a Macchini e De Rosa (Di martedì 20 aprile 2021) L'Italia si presenta con interessanti ambizioni agli Europei 2021 di Ginnastica artistica, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. Le prospettive sono molto interessanti alla vigilia di questa rassegna continentale, primo grande appuntamento internazionale con tutti i big presenti dopo un anno e mezzo di digiuno dovuto alla pandemia. La nostra Nazionale si giocherà delle carte importanti, ci sono tutti i presupposti per fare bene e per puntare ad alcune medaglie. Vanessa Ferrari torna a disputare un all-around dopo cinque anni e, oltre a inseguire un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021, potrebbe anche ambire a qualcosa di estremamente rilevante al corpo libero: puntare al podio sul suo attrezzo prediletto non è impossibile, a patto ovviamente di non sbagliare nulla.

