Ginnastica artistica, Europei 2021: le dichiarazioni degli azzurri dopo la prova podio. Giovedì le qualificazioni

Oggi si è disputata la prova podio maschile degli Europei 2021 di Ginnastica artistica. Alla Jakobshalle di Basilea (Svizzera) gli atleti hanno potuto testare l'attrezzatura su cui si cimenteranno in gara: Giovedì 22 aprile sono in programma le qualificazioni, venerdì il concorso generale individuale, nel weekend le finali di specialità. L'Italia spera di essere protagonista in questa rassegna continentale. Carlo Macchini si può giocare una medaglia alla sbarra, Edoardo De Rosa può essere un outsider al cavallo con maniglie. Nicola Bartolini, Stefano Patron e Lorenzo Minh Casali saranno impegnati nell'all-around e tenteranno di agguantare un pass non nominale per le Olimpiadi di Tokyo 2021 (ce ne sono due in palio ...

