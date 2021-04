“Ghettolimpo” è il nuovo album di Mahmood | in uscita l’11 giugno

(Di martedì 20 aprile 2021) Anticipato a febbraio dal singolo “Inuyasha” (disco d’oro), “” rappresenta unimmaginario per l’artistaannuncia “”, il suoin2021, da oggi disponibile in preorder nei formati CD autografato e vinile autografato. Anticipato a febbraio dal singolo “Inuyasha” (disco d’oro), “” rappresenta unimmaginario per l’artista che in breve tempo si è conquistato un posto fra i più importanti esponenti del cantautorato urban pop, con un tratto unico che lo distingue nel panorama contemporaneo. L’apre a un mondo dalle molteplici sfaccettature, dove ogni traccia rimanda a una sua simbologia e alla storia di ...

Advertising

SkyTG24 : Mahmood annuncia il nuovo album 'Ghettolimpo' - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Mahmood annuncia il nuovo album 'Ghettolimpo' - peppe844 : RT @SkyTG24: Mahmood annuncia il nuovo album 'Ghettolimpo' - SkyTG24 : Mahmood annuncia il nuovo album 'Ghettolimpo' - SPYit_official : È in arrivo “Ghettolimpo”, il nuovo album di Mahmood anticipato dal singolo “Zero” #mahmood #ghettolimpo #zero… -

Ultime Notizie dalla rete : Ghettolimpo nuovo

Alessandro Mahmood , cantante e autore milanese classe '92, si prepara ad accogliere ilalbum dal curioso titolo "", in tutti gli store musicali dall' 11 giugno 2021 . Come lo ...MILANO - Mahmood annuncia '''', il suoalbum in uscita l'11 giugno, da oggi disponibile in preorder nei formati CD autografato e vinile autografato. Anticipato a febbraio dal singolo ''Inuyasha'' (disco d'oro), '...Anticipato a febbraio dal singolo “Inuyasha” (disco d’oro), “Ghettolimpo” rappresenta un nuovo immaginario per l’artista che in breve tempo si è conquistato un posto fra i più importanti esponenti del ...Mahmood è pronto a lanciarsi nel Ghettolimpo. Anticipato a febbraio dal singolo Inuyasha (già disco d’oro), Ghettolimpo rappresenta un nuovo immaginario per l’artista che in breve tempo si è conquista ...