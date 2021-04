Germania | si rafforzano i prezzi alla produzione a marzo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Germania rafforzano

ilmessaggero.it

Sii prezzi alla produzione in. Secondo l' Ufficio Federale di Statistica tedesco , i prezzi all'industria hanno registrato a marzo un incremento annuo del 3,7% dopo il +1,9% del mese ...... su cui già opera il trisettimanale collegamento con Ulm () e da cui si prevede un prossimo ...Bombardier Transportation (ora parte del gruppo francese Alstom) e Gts Rail hanno...(Teleborsa) - Si rafforzano i prezzi alla produzione in Germania. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato a marzo un incremento annuo del 3,7% ...La Francia per noi è cruciale per spostare l’asse dal micro-rigorismo mercatista alla macro-innovazione geo-competitiva ...