George Floyd: verso la fine del processo a Derek Chauvin (Di martedì 20 aprile 2021) I can't breathe… George Floyd mentre era per terra schiacciato dal ginocchio di un poliziotto bianco ripeteva: "Non riesco a respirare". Una voce ascoltata troppo tardi quando ormai la vita era stata strappata dal suo petto. Finalmente si sta giungendo alla fine di un processo che si consegnerà alla memoria storica, come un monito di speranza per le nuove generazioni a sfavore dei crimini contro l'umanità. George Floyd, il processo a Derek Chauvin La storia del 47enne afroamericano che non poteva respirare a causa del ginocchio dell'agente di polizia Derek Chauvin è ormai di dominio pubblico. A seguito dell'omicidio che ha scatenato una serie di doverose proteste a livello mondiale, sono state ...

