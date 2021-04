(Di martedì 20 aprile 2021) "Abbiamo avuto oggi un confronto positivo con le Regioni e gli enti locali, l'delè di favorire ildeidi ogni ordine e grado, lo faremo gradualmente in modo ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Gelmini: obiettivo governo ritorno a scuola di tutti i ragazzi - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Gelmini: obiettivo governo ritorno a scuola di tutti i ragazzi - Affaritaliani : Gelmini: obiettivo governo ritorno a scuola di tutti i ragazzi - Agenparl : Stato-Regioni, Gelmini: obiettivo del governo è quello di arrivare quanto prima ad una presenza al 100% dei nostri… - Giorno_Brescia : Scuola, Gelmini: 'L'obiettivo del Governo è arrivare al 100% in presenza prima possibile' -

Ultime Notizie dalla rete : Gelmini obiettivo

"Abbiamo avuto oggi un confronto positivo con le Regioni e gli enti locali, l'del governo è di favorire il ritorno a scuola dei ragazzi di ogni ordine e grado, lo ... Mariastella, nel ...Per raggiungere questo, naturalmente, lavoreremo fianco a fianco con le Regioni e con gli ... Così il ministro Mariastellaalla riunione del governo con Regioni ed Enti locali, secondo ...Sono queste le principali indiscrezioni sul nuovo decreto anticovid. Il documento è atteso per domani in Consiglio dei ministri. Dalla bozza, infatti, si apprende che torna la zona gialla a partire da ...(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2021 "Con le regioni e gli enti locali c'è stato un incontro positivo, l'obiettivo del Governo è che tutti tornino a scuola e lo faremo ...