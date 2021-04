ilmattinodisici : Gela, avvocati accusano i Pm: “72 giorni per ascoltare bambino presunta vittima di reati sessuali”… -

Ultime Notizie dalla rete : Gela avvocati

Il Mattino di Sicilia

Balsamo è difeso dagliLillo Fiorello e Antonino Gagliano del foro di. Francesca Bonsignore è difesa dall'avvocato Giuseppe Glicerio. Malfitano, invece, è difeso dall'avvocato Francesco ......è un caso che stiamo ricevendo decine di lettere non solo da Taranto ma anche da Piombino e". ... Non bastano le linee di aiuto, le associazioni e gli: purtroppo le donne italiane non si ...“Ancora oggi, malgrado le evidenze probatorie acquisite, anche con l’incidente probatorio del piccolo, sempre su esclusiva sollecitazione degli Avvocati della persona offesa, il fascicolo giace presso ...Gela. Le difese hanno chiesto di poter produrre non solo la sentenza di primo grado, da poco emessa dal collegio di Gela, su uno dei filoni dell’inchiesta ...