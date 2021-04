ilmattinodisici : Gela, avvocati accusano i Pm: “72 giorni per ascoltare bambino presunta vittima di reati sessuali”… -

Ultime Notizie dalla rete : Gela avvocati

Il Mattino di Sicilia

(CALTANISSETTA) - 'Ci sono voluti ben 72 giorni perché la Procura ditrovasse il tempo per ascoltare un bambino, presunta vittima di reati a sfondo sessuale. E ... gliGiuseppe ...... anche con l'incidente probatorio del piccolo, sempre su esclusiva sollecitazione deglidella persona offesa, il fascicolo giace presso gli uffici della Procura di, così come altri che ...martedì 20 Aprile 2021 martedì 20 Aprile 2021 Emanuele Grosso avvocati Giuseppe Messina ed Eleanna Parasiliti Molica, bambino vittima di violenza sessuale, fascicolo, Gela, Procura ...Gela. “Non luogo a procedere” per tutti gli imputati nel giudizio partito per presunte irregolarità negli iter autorizzativi dello stadio “Presti”. Il gup Marica Marino ha disposto l’assoluzione per t ...