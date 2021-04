Gazidis | “Superlega? La Serie A rimane la competizione del fine settimana”

Advertising

PBPcalcio : #Gazidis: “Lieti di essere uno dei 12 club che si sono uniti per dar vita alla Superlega. L’industria calcio ha att… - Gazzetta_it : La lettera di #Gazidis ai partner: '#Superlega, inizia un nuovo capitolo' #Superleague - enzono16 : RT @CalcioFinanza: #Milan avanti tutta sulla #Superlega: lettera agli sponsor - montybrogan_ : Gazidis dice che la #SuperLega darà maggiori risorse all'Intero movimento, ok, famo così: voi ci vendete i giocator… - LuigiTironel7 : RT @CalcioFinanza: #Milan avanti tutta sulla #Superlega: lettera agli sponsor -

Ultime Notizie dalla rete : Gazidis Superlega

Dopo qualche ora di silenzio, il Milan comincia a presentare e a spiegare la sua adesione allain qualità di Club Fondatore. Ecco la lettera che l'a.d. Ivanha inviato ai partner della società rossonera.L'amministratore delegato del Milan Ivanha inviato una lettera agli sponsor dove ha annunciato la: 'Caro partner, come parte importante della famiglia Milan, volevo scriverti in merito all'annuncio di ieri sera sul futuro ...Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in casa contro il Benevento. Le sue parole. ZAPPACOSTA – “Stamattina si è allenato con la squadra. Lo va ...Serie A, Agnelli contro tutti: 'Con la Superlega vinceranno solo Inter, Milan e Juve? E' così da ottant'anni, mi pare' del 20/04/2021 alle 13:00 Inter, Juve e Milan contro tutti nell'Assemblea di Lega ...