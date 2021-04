Galleria Vittoria | sopralluogo dei tecnici per valutare l’inizio dei lavori

(Di martedì 20 aprile 2021) Il, possibile dopo il dissequestro dell’infrastruttura, è stato organizzato per monitorare lo stato dellae condividere le prossime attività.stamani alladeidel Comune di Napoli con quelli di ANAS per il perfezionamento del progetto esecutivo deied in vista della formalizzazione dell’accordo di collaborazione tra Comune

ilmattino.it

Pesanti le ripercussioni sul traffico nel centro cittadino, dove via Santa Lucia è recentemente diventata un'arteria fondamentale a seguito della chiusura della Galleria della Vittoria. I tecnici del Comune di Napoli e quelli dell'Anas hanno effettuato un sopralluogo nella Galleria della Vittoria per il perfezionamento del progetto esecutivo dei lavori ed in vista della formalizzazione dell'accordo di collaborazione tra Comune e l'azienda del gruppo Ferrovie dello Stato. Protesta dei bus turistici a Napoli questa mattina, che hanno bloccato via Santa Lucia, dove si trova la sede della Regione Campania, per chiedere ...