Gabriel Garko su Chi: “Il mio coming out mi ha solo migliorato la vita” (Di martedì 20 aprile 2021) E’ stato difficile trovare la forza di andare in televisione davanti a milioni di italiani per rivelare quello che in ogni caso, lui stesso ha definito una sorta di segreto di pulcinella. Gabriel Garko lo ha fatto scegliendo di raccontare la sua storia al Grande Fratello VIP, raccogliendo approvazioni ma anche tanti consensi per la modalità. L’attore ha preferito esporsi in quel contesto, perchè ha creduto che fosse il migliore dei modi, probabilmente, e del resto solo lui poteva sapere come raccontare qualcosa della sua vita. Ha scelto di essere davanti a milioni di spettatori e di avere di fronte una amica speciale, una donna che per molto tempo ha finto di essere la sua fidanzata, Rosalinda Cannavò alias Adua del Vesco. Oggi, a sette mesi di distanza da quei momenti, raccontando alla rivista Chi che cosa prova, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 aprile 2021) E’ stato difficile trovare la forza di andare in televisione davanti a milioni di italiani per rivelare quello che in ogni caso, lui stesso ha definito una sorta di segreto di pulcinella.lo ha fatto scegliendo di raccontare la sua storia al Grande Fratello VIP, raccogliendo approvazioni ma anche tanti consensi per la modalità. L’attore ha preferito esporsi in quel contesto, perchè ha creduto che fosse il migliore dei modi, probabilmente, e del restolui poteva sapere come raccontare qualcosa della sua. Ha scelto di essere davanti a milioni di spettatori e di avere di fronte una amica speciale, una donna che per molto tempo ha finto di essere la sua fidanzata, Rosalinda Cannavò alias Adua del Vesco. Oggi, a sette mesi di distanza da quei momenti, raccontando alla rivista Chi che cosa prova, ...

