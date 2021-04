Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 20 aprile 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) Questa sera, martedì 20 aprile 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 20 aprile 2021. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera Questa sera, 20 aprile 2021, al centro ... Leggi su tpi (Di martedì 20 aprile 2021) Questa sera,20, in prima serata su Rete 4 tornadal, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti. Ma di cosa si parleràdal? Quali saranno glidi Mario Giordano? Vediamo qui di seguito lesulladi oggi, 20. Lee glidiQuesta sera, 20, al centro ...

