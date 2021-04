“Fuori Campo – Filmmaker per il sociale” con sei registi under 35 (Di martedì 20 aprile 2021) “Fuori Campo – Filmmaker per il sociale” riprende con Daniele Gaglianone, regista e autore di numerosi cortometraggi di fiction e documentari, premiato diverse volte al festival Cinema Giovani di Torino. Il regista seguirà sei giovani under 35 attraverso un percorso di residenza artistica nelle città di Napoli e Bologna. È l’inizio non solo di un percorso formativo ma anche di unaripresa artistica, culturale e sociale, dopo oltre un anno di sospensione di tutte le attività a causa della diffusione da Covid 19, che il regista Daniele Gaglianone offre al progetto “Fuori Campo – Filmmaker per il sociale”, la residenza artistica a cura di Arci Movie e UCCA. Prende il via dunque, da mercoledì 21 a venerdì 23 aprile, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 aprile 2021) “per il” riprende con Daniele Gaglianone, regista e autore di numerosi cortometraggi di fiction e documentari, premiato diverse volte al festival Cinema Giovani di Torino. Il regista seguirà sei giovani35 attraverso un percorso di residenza artistica nelle città di Napoli e Bologna. È l’inizio non solo di un percorso formativo ma anche di unaripresa artistica, culturale e, dopo oltre un anno di sospensione di tutte le attività a causa della diffusione da Covid 19, che il regista Daniele Gaglianone offre al progetto “per il”, la residenza artistica a cura di Arci Movie e UCCA. Prende il via dunque, da mercoledì 21 a venerdì 23 aprile, ...

