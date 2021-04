Ft: "L'Italia punta sulla produzione di vaccini a mRNA" (Di martedì 20 aprile 2021) Roma cerca di portare in Italia la produzione di vaccini basati sull’mRNA. Lo scrive il Financial Times, secondo cui il governo Italiano avrebbe avuto dei colloqui preliminari con la società biofarmaceutica svizzera Novartis, e l’Italiana ReiThera per la produzione in Italia del vaccino a mRNA sviluppato dalla tedesca CureVac, attualmente nella fase III di sperimentazione. Il premier Italiano, Mario Draghi, ha anche parlato direttamente con l’ad di Moderna, Stéphane Bancel. I colloqui, scrive il quotidiano della City, non sono andati a buon fine perché l’azienda di biotecnologia statunitense non è in grado di supervisionare il trasferimento della tecnologia necessaria ai siti di produzione ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) Roma cerca di portare inladibasati sull’. Lo scrive il Financial Times, secondo cui il governono avrebbe avuto dei colloqui preliminari con la società biofarmaceutica svizzera Novartis, e l’na ReiThera per laindel vaccino asviluppato dalla tedesca CureVac, attualmente nella fase III di sperimentazione. Il premierno, Mario Draghi, ha anche parlato direttamente con l’ad di Moderna, Stéphane Bancel. I colloqui, scrive il quotidiano della City, non sono andati a buon fine perché l’azienda di biotecnologia statunitense non è in grado di supervisionare il trasferimento della tecnologia necessaria ai siti di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Roma punta a portare in Italia la produzione di vaccini mRNA. Lo riporta il Financial Times #ANSA - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Ft: 'L'Italia punta sulla produzione di vaccini a mRNA' - mariana80024548 : RT @Agenzia_Ansa: Roma punta a portare in Italia la produzione di vaccini mRNA. Lo riporta il Financial Times #ANSA - kospeti : RT @HuffPostItalia: Ft: 'L'Italia punta sulla produzione di vaccini a mRNA' - HuffPostItalia : Ft: 'L'Italia punta sulla produzione di vaccini a mRNA' -