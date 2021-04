“From Cradle to Stage”: la serie con le mamme dei musicisti (Di martedì 20 aprile 2021) In From Cradle to Stage vediamo Virginia Hanlon Grohl, madre di Dave Grohl, condividere storie personali sull’infanzia di Dave e aneddoti familiari di altre “mamme rock”. From Cradle to Stage: come nasce? From Cradle to Stage è un libro che Virginia Hanlon Grohl ha pubblicato nel 2017. La storia ruota intorno all’esperienza di “mamma Grohl”, che vede il proprio figlio diventare un musicista di successo. Con la personale esperienza di Virgina Hanlon Grohl si intrecciano anche una raccolta di opinioni e racconti di altre madri, quelle di Dr. Dre, di Michael Stipe, di Amy Winehouse, delle sorelle Haim, di Adam Levine e di Mike D dei Beastie Boys. L’introduzione del libro era firmata da Dave Grohl. Ebbene, quel ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021) Intovediamo Virginia Hanlon Grohl, madre di Dave Grohl, condividere storie personali sull’infanzia di Dave e aneddoti familiari di altre “rock”.to: come nasce?toè un libro che Virginia Hanlon Grohl ha pubblicato nel 2017. La storia ruota intorno all’esperienza di “mamma Grohl”, che vede il proprio figlio diventare un musicista di successo. Con la personale esperienza di Virgina Hanlon Grohl si intrecciano anche una raccolta di opinioni e racconti di altre madri, quelle di Dr. Dre, di Michael Stipe, di Amy Winehouse, delle sorelle Haim, di Adam Levine e di Mike D dei Beastie Boys. L’introduzione del libro era firmata da Dave Grohl. Ebbene, quel ...

Advertising

YourRockRadio : RT @RollingStoneita: Guarda il trailer di ‘From Cradle to Stage’, la serie di Dave Grohl sulle mamme rock #FromCradleToStage https://t.c… - NerdPool_IT : From Cradle To Stage: Paramount + fissa la data di debutto per la serie di Dave Grohl - RadioFrecciaOf : Dave Grohl con sua madre incontra i musicisti e le loro madri nella nuova serie 'From Cradle To Stage'… - SAonlinemag : #DaveGrohl e mamma Virginia: trailer e data d'uscita di #fromcradletostage - RollingStoneita : Guarda il trailer di ‘From Cradle to Stage’, la serie di Dave Grohl sulle mamme rock #FromCradleToStage -