Freccia Vallone femminile 2021 | Elisa Longo Borghini sfida le olandesi sul Mur de Huy

(Di martedì 20 aprile 2021) Prosegue il calendario del Women’s World Tour, in parallelo a quello degli uomini per quanto riguarda le Classiche delle Ardenne. Domani in programma l’edizione numero 24 dellaa livello. Percorso che prevede 130,2 chilometri con partenza e arrivo da Huy e finale sul celebre Mur. Primo tratto in linea pianeggiante, poi le prime côtes. Non particolarmente difficili Côte de Thon, Côte de Groynne, Côte de Haut-Bois e Côte de Gives che anticiperanno l’entrata nel circuito conclusivo. Primo passaggio sul Mur de Huy (1,3 chilometri al 9,6% con pendenze nettamente oltre il 20%) a circa 30 chilometri dall’arrivo, poi, come per i colleghi uomini Cote d’Ereffe (2,2 km al 5,6%) e della Cote du Chemin des Gueuses (1,9 km al 6,5%) ad anticipare l’ultima scalata verso Huy. Olanda che si presenta con i favori del pronostico: ...