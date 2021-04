Fotografi | è morto Pavel Dias | fotografo della Primavera di Praga**

(Di martedì 20 aprile 2021) Praga, 20 apr. - (Adnkronos) - Ilceco, tra i pionierifotografia umanistica al tempo dei canoni del socialismo reale in Cecoslovacchia, èieri all'età di 82 anni. L'annuncioscomparsa è stato dato dalla stampa di Praga. È autore di un vasto lavoro nel campofotografia documentaria e di numerosi reportage, oltre che curatore di mostre e docente universitario.iniziò a fotografare in un momento in cui la rigidità formale e dei contenuti dell'arte al servizio dell'ideologia comunista sembrarono cedere il passo alle immagini raffiguranti la vita reale. Il suo destinò incrociò nel 1968 quellodi Praga', di cui documentò i momenti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Fotografi morto

Metro

Nel libro trovi scultori, pittori,, uno street artist, un video maker, un fumettista, una ... Nel primo libro racconto di un artista chiattone che èin pantofole... Alfredo, tu a quale ...... condannato per abusi sessuali esuicida in carcere. 'Lui sa bene cosa si prova ad essere '... Mentre, distanti dalle telecamere e dai, avrebbero conversato anche in compagnia del padre ..."Da quando ho iniziato a fotografare l'acqua non sono più riuscito a fotografare altro. La mia idea è 'immobilizzarla', mi chiamano infatti il fotografo che ferma l'acqua. (ANSA) ...Dove sei: Homepage > Lista notizie > Ferrara, allestita la mostra del fotografo che vuole "fermare l'acqua", Claudio Koporossy A MARFISA D'ESTE ALLESTITA LA MOSTRA DEL FOTOGRAFO CHE VUOLE "FERMARE L'A ...