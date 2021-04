Formazioni ufficiali Verona-Fiorentina | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 20 aprile 2021) Ledi, match valido per la trentaduesima giornata della. I padroni di casa vogliono riscattarsi dopo due sconfitte consecutive e vanno alla ricerca di punti per dare l’assalto all’ottavo posto. Obiettivo vittoria anche per i viola di Iachini, che vantano appena cinque lunghezze di vantaggio sul Cagliari (terzultimo). Chi avrà la meglio nell’anticipo di questo turno? Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20.45 di martedì 20 aprile. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le: In attesa: In attesa SportFace.