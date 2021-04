Formazioni ufficiali Verona Fiorentina | Castrovilli in panchina | Bessa titolare

Advertising

MCalcioNews : Serie A, le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Fiorentina: out Castrovilli e Zaccagni - Pall_Gonfiato : Serie A, le formazioni ufficiali di Verona-Fiorentina: due sorprese - SkySport : Verona-Fiorentina, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE ? #VeronaFiorentina Fischio d'inizio alle 20.45… - FiorentinaUno : PREPARTITA, La formazioni ufficiali si Hellas Verona-Fiorentina - - sportface2016 : #VeronaFiorentina, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

VERONA (3 - 4 - 2 - 1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Bessa; Lasagna. All. Juric FIORENTINA (3 - 5 - 2): Dragowski; Caceres, ...Calcio di inizio ore 20.45 Le probabili, in attesa di quelle: Verona: Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna Allenatore: ...Le scelte ufficiali di Juric e Iachini per l’anticipo della 32a giornata di Serie A Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Fiorentina, gara in programma alle 20.45 al Bentegodi: HELLAS VERONA (3-4-2 ...La partita Bayern Monaco - Bayer Leverkusen di Martedì 20 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 30° giornata di Bundesliga ...