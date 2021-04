Fontana | Lombardia verso zona gialla dal 26 aprile «Riapertura scuole al 100%? Impossibile»

Leggi su corriere

(Di martedì 20 aprile 2021) Per il presidente della Regione la capienza al 50% dei mezzi pubblici (per il distanziamento sanitario) è il problema che frena il rientro in classe di tutti gli studenti. Crescono le vaccinazioni: «Ieri 58mila, in settimana arriveremo a 70mila al giorno»