Fontana | “Lombardia verso la zona gialla | ora valuteremo se togliere il coprifuoco”

(Di martedì 20 aprile 2021) “I numeri stanno migliorando: se la situazione continuerà così latornerà presto in”. Lo ha dichiarato il presidente di RegioneAttilio. “Se le cose continueranno a migliorare, come sta accadendo in questi ultimi giorni,presto la possibilità di tornare in” ha spiegatoa SkyTg24, dove ha parlato anche di vaccini: “Tutto dipende dalle forniture – è il suo appunto -, ma se arriveranno dosi a sufficienza contiamo di aver somministrato almeno la prima dose a tutti i lombardi tra la fine di giugno e la prima metà del mese di luglio. Ma servono garanzie. L’Italia dovrebbe ambire a produrre i vaccini, ha le potenzialità per farlo”. “Ieri (lunedì 19 aprile, ndr) abbiamo ...

Advertising

petergomezblog : Lombardia, la giunta nomina dg dell’istituto Besta un rinviato a giudizio per i presunti bilanci falsi del San Matt… - patriziaprestip : #Salvini si permette di accusare @robersperanza di inefficienza nella gestione della pandemia. Perché Vespa non gli… - MilanoSpia : Covid, Fontana: «Impossibile scuole al 100% e trasporti con limite al 50%. La Lombardia gialla? Dal 26 aprile»… - Elygabrysabry1 : RT @Corriere: Fontana: «Impossibile scuole al 100% e trasporti al 50%. Lombardia gialla dal 26 aprile» - Samira1577 : RT @lucabattanta: Fontana (Lombardia): 'Impossibile scuole al 100% con trasporti dimezzati'. Si stanno già incartando. È tutto bellissimo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Lombardia

Commenta per primo Attilio, presidente della Regione, parla a Sky Tg 24 nel corso della trasmissione Buongiorno : 'Siamo pronti per ripartire con le riaperture. Per quanto riguarda la riapertura del ...Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio: 'Ci sono in campo una serie di soluzioni, una delle quali sarebbe quella di dilazionare l'ingresso degli studenti nelle scuole'.Il commissario per l'Emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, ha fissato gli obiettivi di somministrazione vaccini richiesti... Scopri di più ...Questa la posizione del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla trasmissione 'Buongiorno 24' su Skytg24. 'E' sempre difficile ipotecare il futuro ma se la situazione od ...