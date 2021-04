Florentino | In 2 anni il Real ha perso 400 milioni di entrare Tutti i club insieme circa 5000 milioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Florentino anni

Il presidente del Real Madrid e della Superlega,Perez, al Chiringuito Tv spiega il nuovo progetto...giro in incognito con la mascherina i tifosi mi urlano 'Compra Mbappé!' - ha proseguito- , io penso che dopo un po' di tempo anche il Real Madrid ha bisogno di un cambiamento . Negli...Amo Sergio Ramos ma la situazione è brutta'. Florentino Perez: 'Il rinnovo di Ramos? L'anno scorso Sergio Ramos si è abbassato lo stipendio, quest'anno no, mentre altri lo hanno fatto volontariamente.La questione della Superlega ha causato un terremoto enorme nel calcio europeo, ma ha avuto una certa eco anche altrove e ha portato a prese di posizione perlomeno inattese. Come quella...degli ex riv ...