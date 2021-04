Flavia Vento risponde a Pio e Amedeo “Ho un’intelligenza sovrannaturale…” (Di martedì 20 aprile 2021) Flavio Vento ha risposto a Pio e Amedeo che avevano fatto alcune dichiarazioni sulla showgirl. Vediamo insieme cosa ha detto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pio e Amedeo (@pioeAmedeo83) Pio e Amedeo stanno ancora festeggiando il loro successo per la prima puntata del programma andato in onda lo scorso venerdì, Felicissima Sera. Il duo comico non si è risparmiato su nessuno, come è loro fare. Molti fan hanno elogiato il programma definendolo come un “momento di luce dopo tanto buio”. LEGGI ANCHE—>DOMENICA IN, SABRINA FERILLI RICORDA GLI ESORDI DIFFICILI E I TANTI NO Sia ad Amici che al Corriere della Sera, Pio e Amedeo aveva chiarito il loro punto di vista “Non si può più dire nulla o vieni tacciato ... Leggi su formatonews (Di martedì 20 aprile 2021) Flavioha risposto a Pio eche avevano fatto alcune dichiarazioni sulla showgirl. Vediamo insieme cosa ha detto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pio e(@pioe83) Pio estanno ancora festeggiando il loro successo per la prima puntata del programma andato in onda lo scorso venerdì, Felicissima Sera. Il duo comico non si è risparmiato su nessuno, come è loro fare. Molti fan hanno elogiato il programma definendolo come un “momento di luce dopo tanto buio”. LEGGI ANCHE—>DOMENICA IN, SABRINA FERILLI RICORDA GLI ESORDI DIFFICILI E I TANTI NO Sia ad Amici che al Corriere della Sera, Pio eaveva chiarito il loro punto di vista “Non si può più dire nulla o vieni tacciato ...

