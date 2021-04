Flavia Vento contro Pio e Amedeo: «Quoziente intellettivo sovrannaturale, per questo resto incompresa» (Di martedì 20 aprile 2021) Flavia Vento contro Pio e Amedeo. Pio e Amedeo in una recente intervista hanno scherzato su Flavia Vento e la showgirl, ex gieffina della versione vip, si è scagliata contro di loro attraverso il suo account social con un post in parte ironico: “Il mio Quoziente intellettivo – ha scritto su Instagram – va oltre la soglia del sovrannaturale per questo resto incompresa”. Flavia Vento contro Pio e Amedeo Pio e Amedeo in una recente intervista hanno parlato di Flavia Vento, sottolineando che non si può paragonare a personaggi di spessore ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 20 aprile 2021)Pio e. Pio ein una recente intervista hanno scherzato sue la showgirl, ex gieffina della versione vip, si è scagliatadi loro attraverso il suo account social con un post in parte ironico: “Il mio– ha scritto su Instagram – va oltre la soglia delper”.Pio ePio ein una recente intervista hanno parlato di, sottolineando che non si può paragonare a personaggi di spessore ...

