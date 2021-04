Fine della gestione Giampieri, la proposta per Africano: questione - porto, è il giorno del presidente (Di martedì 20 aprile 2021) ANCONA - E' il giorno della nomina del nuovo presidente dell'Autorità di sistema portiale Adriatico Centrale. Così fonti non ufficiali hanno confermato da villa Patrizi, sede romana del ministero ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 20 aprile 2021) ANCONA - E' ilnomina del nuovodell'Autorità di sistema portiale Adriatico Centrale. Così fonti non ufficiali hanno confermato da villa Patrizi, sede romana del ministero ...

Advertising

mante : La discussione in corso sull’opportunità di non utilizzaere un vaccino che ha una reazione grave ogni milione quand… - stanzaselvaggia : Domani riaprono le scuole. Benissimo. Tra alternanze varie, mio figlio farà 12 giorni circa in presenza da qui al… - ZZiliani : Ad #Allegri dice “Ti sei cacato sotto” dopo #JuveAiax e lo fa licenziare; #Sarri lo toglie con #Lokomotiv e #Milan… - lavocedelne : Covid, polizia Trento: 30 multe nel weekend - louehxxv : “Questo non lo facciamo” “scrivete leggere e basta” io dico solo che la mia prof delle medie di italiano mi aveva… -