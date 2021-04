Figliuolo fissa gli obiettivi: 179 mila dosi settimanali in Sicilia e 67 mila in Calabria (Di martedì 20 aprile 2021) Un target giornaliero di somministrazioni assegnato a ciascuna Regione da rispettare quotidianamente e nell arco di una settimana, con l obiettivo di dare una regolarit alla campagna vaccinale. E ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 20 aprile 2021) Un target giornaliero di somministrazioni assegnato a ciascuna Regione da rispettare quotidianamente e nell arco di una settimana, con l obiettivo di dare una regolarit alla campagna vaccinale. E ...

Advertising

fcolarieti : Un vaccino a testa. Figliuolo fissa i target per ognuna delle regioni. “Essenziale per arrivare a 500mila dosi al g… - TeleCapriNews : Covid, Figliuolo: “da maggio vaccini per tutti”. “Supereremo i 500mila al giorno, criminale non proteggere i fragil… - ebonfo : 'Figliuolo fissa l’obiettivo di 315 mila vaccinazioni al giorno' Ma non erano 500 mila? Quindi, come sempre, le ch… - infoitinterno : Covid. In arrivo 4,2 milioni di dosi. E Figliuolo fissa l'obiettivo di 315 mila vaccinazioni al giorno. Ecco il tar… - Marilenapas : RT @QSanit: #COVID19 . In arrivo 4,2 milioni di dosi. E #Figliuolo fissa l’obiettivo di 315 mila vaccinazioni al giorno. Ecco il target Reg… -