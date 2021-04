Fiere | UFI | nel 2020 il 20% delle aziende ha chiuso in rosso

(Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – A causa della pandemia da Covid econseguenti misure restrittive nelil 20%imprese dell’industria fieristica hainmentre più della metà ha visto invece i profitti dimezzarsi. È quanto ha segnalato l’UFI – Global Association of the Exhibition Industry, che rappresenta i proprietari e le organizzazioni nazionali ed internazionali del settore. Dalle risposte fornite dalle 450 imprese del settore interrogate dall’UFI e distribuite in tutti i continenti è emerso come nel mondo il 54%sia stato obbligato a ridurre la propria forza lavoro. Non solo, oltre 1 azienda italiana su 5 rischia di chiudere nei prossimi sei mesi se lenon ripartiranno. Secondo gli intervistati il problema principale per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fiere UFI

Borsa Italiana

Dalle risposte fornite dalle 450 imprese del settore interrogate dall'e distribuite in tutti i ... Non solo, oltre 1 azienda italiana su 5 rischia di chiudere nei prossimi sei mesi se lenon ...Dalle risposte fornite dalle 450 imprese del settore interrogate dall'e distribuite in tutti i ... Non solo, oltre 1 azienda italiana su 5 rischia di chiudere nei prossimi sei mesi se lenon ...A causa della pandemia da Covid e delle conseguenti misure restrittive nel 2020 il 20% delle imprese dell'industria fieristica ha chiuso in ...Nel 2020 il 20% delle imprese ha chiuso in perdita, mentre oltre 1 su 2 ha visto diminuire il proprio profitto di oltre la metà, come riportato nella 26esima edizione del report UFI. Nei prossimi mesi ...