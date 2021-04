Fiction “La Fuggitiva” vince ancora gli ascolti

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 20 aprile 2021) La“Laglie si attesta con un pubblico ormai fidelizzato sempre sugli stessi numeri: 5.094.000 di spettatori con uno share pari al 21,5%. Azione sempre al massimo in questa serie televisiva, che cattura puntata dopo puntata. Fotografia stupenda. Le inquadrature, dal’alto contenuto di significato, seguono e si fondono con i soggetti e le situazioni raccontate. La puntata della“La” andata in onda ieri 19 aprile era la penultima. A quanti amano il genere thriller d’azione e non l’hanno seguita, consiglio di usare RaiPlay, perchè ne vale la pena. In questa penultima puntata Arianna e Marcello si recano in Svizzera per indagare su “lithium” nel mondo dell’alta finanza “sporca”. Cosa è successo in questa puntata ...