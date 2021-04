Felicissima sera, anticipazioni 23 aprile: ecco gli ospiti di Pio e Amedeo (Di martedì 20 aprile 2021) Venerdì 23 aprile tornano Pio e Amedeo, in prima serata su Canale 5, per il secondo appuntamento di Felicissima sera, il loro nuovo spettacolo che ha ottenuto un ottimo gradimento nella puntata di esordio. Con poco più di quattro milioni di telespettatori ed uno share del 20,1%, il programma dei due comici foggiani è stato il più visto dello scorso venerdì, regalando al pubblico televisivo una serata di allegria, spensieratezza e anche qualche lacrima, quando si è ricordata la madre di Amedeo, deceduta circa 10 mesi fa. Venerdì 23 aprile Pio e Amedeo sfidano Carlo Conti Nel secondo appuntamento, Pio e Amedeo dovranno vedersela con la prima puntata della seconda stagione del programma di Rai 1, Top Dieci, condotto da ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 20 aprile 2021) Venerdì 23tornano Pio e, in primata su Canale 5, per il secondo appuntamento di, il loro nuovo spettacolo che ha ottenuto un ottimo gradimento nella puntata di esordio. Con poco più di quattro milioni di telespettatori ed uno share del 20,1%, il programma dei due comici foggiani è stato il più visto dello scorso venerdì, regalando al pubblico televisivo unata di allegria, spensieratezza e anche qualche lacrima, quando si è ricordata la madre di, deceduta circa 10 mesi fa. Venerdì 23Pio esfidano Carlo Conti Nel secondo appuntamento, Pio edovranno vedersela con la prima puntata della seconda stagione del programma di Rai 1, Top Dieci, condotto da ...

