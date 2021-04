Federico Tedeschi, la famiglia chiede la riapertura del caso: le novità (Di martedì 20 aprile 2021) Federico Tedeschi, il ragazzo trovato morto nel 2017 nella sua camera, ufficialmente è stato un ictus ma la famiglia crede nell’omicidio Federico TedeschiIl caso di Federico Tedeschi, il ragazzo di 19 anni trovato senza vita nella sua abitazione il 26 novembre 2017, è stato sempre sotto ai riflettori grazie a Le Iene di Italia 1 e al giornalista Antonino Monteleone. Nella puntata in onda questa sera ti tornerà a parlare del caso. Era una domenica mattina quando la sorella trovò Federico privo di vita nella sua camera. Prima la chiamata dei medici, poi delle forze dell’ordine e il seguente intervento della magistratura, tutti hanno accertato che la causa della morta sia stata naturale, un ictus. Ma la ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 aprile 2021), il ragazzo trovato morto nel 2017 nella sua camera, ufficialmente è stato un ictus ma lacrede nell’omicidioIldi, il ragazzo di 19 anni trovato senza vita nella sua abitazione il 26 novembre 2017, è stato sempre sotto ai riflettori grazie a Le Iene di Italia 1 e al giornalista Antonino Monteleone. Nella puntata in onda questa sera ti tornerà a parlare del. Era una domenica mattina quando la sorella trovòprivo di vita nella sua camera. Prima la chiamata dei medici, poi delle forze dell’ordine e il seguente intervento della magistratura, tutti hanno accertato che la causa della morta sia stata naturale, un ictus. Ma la ...

