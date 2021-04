Federica Daga M5s contro Beppe Grillo | “Parole gravi | io ho denunciato le violenze dopo 6 mesi”

(Di martedì 20 aprile 2021)(M5s): “” “ha fatto un discorso grave che mi ha fatto rivivere tutto il mio dramma. Un discorso da uomo arrabbiato. Ma come si fa a dire che una violenza non è violenza se viene denunciata otto giorni? Io sono stata massacrata di botte e perseguitata da un uomo che sono riuscita a denunciare soltanto a seidalla fine di quell’incubo”.è una deputata M5S. In un’intervista a Repubblica respinge ledel Garante M5S, che ieri ha difeso con veemenza il figlio Ciro, accusato di stupro insieme ad altri tre amici, attaccando anche la ragazza che haotto giorni ...

Da www.corriere.it 'Umanamente mi dispiace per Beppe, il suo è il dolore di un padre. Quasi non riesco a commentare ciò che ha detto. Ho avuto una relazione con una persona violenta per ...Lo racconta all'Adnkronos, deputata M5S, quando le viene chiesto di commentare le parole di Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro, accusato di stupro di gruppo. In particolare hanno ...Federica Daga (M5s) contro Beppe Grillo: “Parole gravi” “Grillo ha fatto un discorso grave che mi ha fatto rivivere tutto il mio dramma. Un discorso da uomo arrabbiato. Ma c ...Una donna sa cosa passa nel corpo e dell’anima di un’altra donna dopo essere stata violentata da più uomini. Il video di Grillo sul figlio accusato di stupro è aberrante. Sapevamo già che per il M5S i ...