Federica Daga | Da Grillo parole gravi | io ho denunciato le violenze dopo 6 mesi

(Di martedì 20 aprile 2021) “ha fatto un discorso grave che mi ha fatto rivivere tutto il mio dramma”.è una deputata M5S. In un’intervista a Repubblica respinge ledel Garante M5S, che ieri ha difeso con veemenza il figlio Ciro, accusato di stupro insieme ad altri tre amici, attaccando anche la ragazza che haotto giorniil fatto. “Sono stata male, malissimo” dice, “ma come si fa a dire che una violenza non è violenza se viene denunciata otto giorni? Io sono stata massacrata di botte e perseguitata da un uomo che sono riuscita a denunciare soltanto a seidalla fine di quell’incubo”.racconta il suo dramma personale. “Mi picchiava. Con ferocia. Per quattro volte ho davvero temuto ...

"Grillo ha fatto un discorso grave che mi ha fatto rivivere tutto il mio dramma". Federica Daga è una deputata M5S. In un'intervista a Repubblica respinge le parole del Garante M5S, che ieri ha difeso ...