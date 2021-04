"Fate fuori le tre grandi". Il condominio Serie A litiga per un posto al sole (Di martedì 20 aprile 2021) La superlega d'Europa ha fatto saltare in aria la Lega di Serie A. Nella riunione d'urgenza, convocata da remoto, per un primo esame dell'iniziativa clamorosa, sono volati insulti e anatemi Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 aprile 2021) La superlega d'Europa ha fatto saltare in aria la Lega diA. Nella riunione d'urgenza, convocata da remoto, per un primo esame dell'iniziativa clamorosa, sono volati insulti e anatemi

Advertising

HHemsy : @1Marzia2 @Gilgamesh__Fate @borghi_claudio @Theskeptical_ Io mi riferisco a come si gira negli altri paesi, qua sia… - MilioAndrea : @SkySport A mio avviso creerà la superbia di quei presidenti che vedono solo BUSINESS e SOLDI e noi tifosi saremo t… - bevsidewatson : ma come fate ad aspettare un pacco per mesi senza uscire fuori di testa? veramente vi invidio molto - boia_er : @serracchiani @MariaGiuliaDelf Vorrei ricordare, sommessamente, che le donne fi sinistra hanno sollevato un inusita… - AnnaMar87964283 : RT @Francalidia4: Minacce ritorsioni accanimenti in campo e fuori stile KGB. aveva ragione Platini.??complottisti e affaristi! ma chi vi cr… -