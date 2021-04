Fassone | «La Super League è nata per un motivo preciso Napoli? Vi spiego perchè non c’è»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 aprile 2021), ex amministratore delegato rossonero, ha detto la sua in merito alla nascita della, ecco le sue parole Marcoha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ecco le sue parole: «La tempistica dell’annuncio dellalega mi ha sorpreso. I 12 club hanno voluto accelerare un discorso che era già noto. Credevo ad un accordo con il nuovo format della Champions. L’assenza del? Rispetto agli altri 12 club presenti non ha la stessa ‘audience’. Credo che questo sia ilprincipale. Il Covid ha probabilmente accelerato il processo dellalega. È indubbio che per rinforzare i bilanci lalega è una possibilità importante per dare stabilità per il ...