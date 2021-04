Facebook sfida Clubhouse e lancia le Live Audio Rooms | ecco cosa sono e come funzioneranno

(Di martedì 20 aprile 2021)alza gli scudi e lancia la propria controffensiva nei confronti di. Proprioha fatto in passato con Snapchat e TikTok, la strategia del social di Menlo Park è chiara: cercare di copiare le stesse funzionalità che hanno riscosso successo nell’app avversaria inglobandole all’interno dell’enorme eco-sistema messo in piedi da Mark Zuckerberg. Così, dopo mesi di lavoro,ha annunciato l’arrivo di una funzione chiamata, che sarà disponibile in tutto il mondo nel corso dell’estate. All’inizio sarà un’esclusiva dei gruppi e dei personaggi pubblici, ma poi sarà esteso a tutte le chat di Messenger che potranno aprire una propria stanzaper parlare con gli amici, organizzare dibattiti online o fare vere e ...

Ultime Notizie dalla rete : Facebook sfida

Dopo, anche Twitter e Linkedin stanno studiando soluzioni simili per cui è certo che l'app ...e sbarcare ufficialmente su Android per conquistare nuovi utenti e farsi trovare pronta alla Confermate le indiscrezioni che volevano la società di Mark Zuckerberg impegnata a elaborare prodotti capaci di cavalcare le nuove tendenze sui social media: in arrivo Soundbites, podcast e live. Seco ...Le novità sono quattro: ci sono le Stanze audio in diretta, i podcast, un nuovo formato di post sonori, strumenti per creare audio originali ...