F1 | McLaren vende la Paragon per 170 milioni di sterline

(Di martedì 20 aprile 2021) Laha annunciato di aver ufficialmente venuto ad una società statunitense la, la sede della famosa casa britannica. Per 170dicambia la Global Net Lease (GNL) ha acquisito la moderna struttura che ha visto lo scorso inverno la presentazione dell’attuale monoposto di F1. James Nelson, amministratore delegato di GNL, ha affermato in merito ai ‘Motorsport.com’: “Siamo entusiasti di annunciare che questa struttura di prim’ordine entrerà a far parte del portafoglio di GNL. Gli edifici del quartier generale del Gruppohanno vinto numerosi premi ed ora fanno parte della nostra società”. La scelta è dovuta ai problemi economici del brand inglese che negli ultimi anni ha saputo crescere nel motorsport e nono solo. I fondi guadagnati verranno investiti in nuovi ...

Il giornalista della BBC Andrew Benson, la scuderia di Woking avrebbe trovato un accordo di vendita con patto di locazione per i prossimi 20 anni ...La McLaren ha annunciato di aver venduto la sede di Paragon alla Global Net Lease per 170 milioni di sterline. Ha però sottoscritto un contratto di locazione ventennale per rimanere nell'avveniristica ...