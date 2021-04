Evento Apple | cosa sappiamo di ciò che verrà presentato stasera

(Di martedì 20 aprile 2021)oggi, 20 aprile 2021: quali prodotti verranno presentati dalla mela e quali no? Un assaggio di ciò che vedremo questa sera a partire dalle 19, ora italiana.dall’ParkCome sempre gli eventi organizzati daportano con sé parecchi rumor, voci di corridoio e tante aspettative. Non da meno l’in programma quest’oggi, precisamente alle ore 19 italiane. Si tratterà, come avvenuto nell’ultimo anno, di un video pre-registrato, condiviso dain diretta sui suoi canali ufficiali. POTREBBE INTERESSARTI –>, alcune applicazioni truffano gli utenti: il grave pericolo, una certezza: iPad iPad Pro (fonte:.com)Sicuramente quel che ...

Apple oggi tiene il proprio evento, in cui si appresta a lanciare molte novità tra cui sembra sicuro l'iPad Pro. Scopri di più ...