Eutanasia legale: se la politica latita, decideranno i cittadini (Di martedì 20 aprile 2021) Legalizzazione del suicidio assistito e depenalizzazione dell'Eutanasia. Per ottenerli anche in Italia, bisognerà votare «Sì» ai due quesiti referendari depositati ieri mattina in Corte di Cassazione dall'Associazione Luca Coscioni e da alcuni rappresentanti del Comitato promotore composto da partiti (Radicali italiani, Psi, +Europa, Possibile, Volt), associazioni e un lungo elenco di parlamentari, consiglieri regionali (di Abruzzo, Fvg, Lazio, Lombardia, Marche), medici e giuristi. Occorrono però 500 mila firme da raccogliere in soli tre mesi – luglio, agosto e settembre – … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

