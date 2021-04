Eutanasia, depositato il quesito del referendum per la legalizzazione. Cappato: “Parlamento ha fallito, ora si dia la parola ai cittadini” (Di martedì 20 aprile 2021) “Il Parlamento ha fallito, ora sull’Eutanasia, dopo 15 di silenzio, la parola deve tornare ai cittadini“. A rivendicarlo Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, nel giorno del deposito in Corte di Cassazione a Roma di un quesito referendario per depenalizzare l’Eutanasia in Italia, sulla base di quanto già stabilito in due occasioni dalla Corte costituzionale. “Sono passati troppi anni e non si è fatto nulla, nonostante una proposta di legge di iniziativa popolare che giace in Parlamento dal 2013. I malati chiedono di veder affermata la priorità libertà, non c’è più tempo per aspettare”, ha precisato Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, fuori dalla Cassazione. Il quesito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) “Ilha, ora sull’, dopo 15 di silenzio, ladeve tornare ai“. A rivendicarlo Marco, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, nel giorno del deposito in Corte di Cassazione a Roma di unreferendario per depenalizzare l’in Italia, sulla base di quanto già stabilito in due occasioni dalla Corte costituzionale. “Sono passati troppi anni e non si è fatto nulla, nonostante una proposta di legge di iniziativa popolare che giace indal 2013. I malati chiedono di veder affermata la priorità libertà, non c’è più tempo per aspettare”, ha precisato Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, fuori dalla Cassazione. Il...

