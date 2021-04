Euro 2020 | Raggi | «Europei a Roma grande segno di ripartenza»

(Di martedì 20 aprile 2021) La Sindaca diVirginiaha parlato dell’peo che si svolgerà anche a, lanciando una frecciata alla Superlega Parte oggi il tour della Coppa per: la partenza dal Campidoglio, centro nevralgico della Città Eterna. Infatti, la competizione internazionale verrà inaugurata proprio al’11 giugno 2021. Intervistata all’uscita dal comune dai microfoni di Sky Sport, anche la sindaca della Capitale Virginiaha voluto dire la sua sul torneo,diper il calcio e per tutta la società. «Arrivano glipei a: è unevento sportivo e internazionale. Un...

La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha parlato dell'Europeo che si svolgerà anche a Roma, lanciando una frecciata alla Superlega Parte oggi il tour della Coppa per: la partenza dal Campidoglio, centro nevralgico della Città Eterna. Infatti, la competizione internazionale verrà inaugurata proprio a Roma l'11 giugno 2021. Intervistata all'uscita dal comune dai microfoni di Sky Sport, anche la sindaca della Capitale Virginia Raggi ha voluto dire la sua sul torneo, importante per il calcio e per tutta la società. «Arrivano gli Europei a Roma: è un evento sportivo e internazionale. Un grande segno di ripartenza gli Europei a Roma»