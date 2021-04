Estrazioni del 20 aprile di Lotto Simbolotto SuperEnalotto e 10eLotto

(Di martedì 20 aprile 2021) Segui in tempo reale ledi martedì 202021 di, SuperEna, Simboe 10ee scopri i numeri vincentiSuperena10eSimboLedi, SuperEna, Simboe 10e, come di consueto, si tengono il martedì, giovedì e sabato. Ledi norma partono alle ore 20, ma con le disposizioni dell’ultimo Dpcm, quelle delverranno estratte alle 20:40. Il Jackpot di oggi del SuperEnaè di 139.900.000 €. Scopri i numeri vincenti dell’ultima estrazione...

Million Day: le ultime estrazioni e i numeri vincenti Le estrazioni Million Day si susseguono giorno dopo giorno senza sosta dal lunedì alla domenica sempre alle ore 19:00. Nella tabella di ...Come ogni martedì anche oggi 20 aprile 2021 verrà effettuata una nuova estrazione della cinquina vincente del SuperEnalotto . Riparte la caccia al montepremi più alto d'Europa. SuperEnalotto: i dati dell'ultima estrazione Continua a salire senza sosta il montepremi del SuperEnalotto , ...