Enula e il suo particolare nome d’arte: Ne spiega il motivo impensabile dalla Toffanin (Di martedì 20 aprile 2021) Enula Bareggi, dopo l’eliminazione al Serale di “Amici 20” si racconta in un intervista con Maria De Filippi e svela il perché del suo nome EnulaAlla conclusione del serale di “Amici 20” la cantante Enula Bareggi, molto apprezzata dal pubblico italiano, ha dovuto lasciare il programma. Fin dall’inizio della puntata non ha mai mascherato la sua paura di essere eliminata e quando questo purtroppo è avvenuto non ha nascosto la paura di non essere compresa al di fuori del programma. A seguito dell’eliminazione Enula ha rilasciato una lunga intervista alla conduttrice Maria De Filippi nella quale si è raccontata, senza filtri. Ha raccontato di come questo timore l’avesse seguita anche una volta entrata ad Amici 20, salvo poi tranquillizzarsi ogni giorno di più: “Questa paura ce l’avevo ... Leggi su kronic (Di martedì 20 aprile 2021)Bareggi, dopo l’eliminazione al Serale di “Amici 20” si racconta in un intervista con Maria De Filippi e svela il perché del suoAlla conclusione del serale di “Amici 20” la cantanteBareggi, molto apprezzata dal pubblico italiano, ha dovuto lasciare il programma. Fin dall’inizio della puntata non ha mai mascherato la sua paura di essere eliminata e quando questo purtroppo è avvenuto non ha nascosto la paura di non essere compresa al di fuori del programma. A seguito dell’eliminazioneha rilasciato una lunga intervista alla conduttrice Maria De Filippi nella quale si è raccontata, senza filtri. Ha raccontato di come questo timore l’avesse seguita anche una volta entrata ad Amici 20, salvo poi tranquillizzarsi ogni giorno di più: “Questa paura ce l’avevo ...

Advertising

0ut_0f_f0cu5 : @GVACAM0LE @ibacideisangiu1 in diretta, sarebbe il devasto. ma ve li immaginate AleHorse, Tancredi e Aka che ballan… - Novella_2000 : “Mi ha spezzato il cuore”, Enula parla della sua esclusione da Sanremo e del suo esordio in tv (che è stato un flop… - zazoomblog : Enula parla della sua esclusione da Sanremo e del suo esordio in tv - #Enula #parla #della #esclusione - Linda10529757 : @scarl4tto No! Io penso che tra Aka e Martina sia finita dopo la confessione di quest’ultima fatta ad Enula, riguar… - LaliMarquez97 : @latoccopiano La penso esattamente come te, quest'anno hanno fatto entrate cani e porci. Apparte pochissimi allievi… -