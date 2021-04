Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei | ospiti e anticipazioni 20 aprile 2021

(Di martedì 20 aprile 2021)viè lo show in onda stasera in tv martedì 20in prima serata su Rai 2 condotto da. Scopridella serata. SCOPRI COSA C’È IN TVtornerà a giocare con la musica, con il tempo e insieme al padrone di casa ritroveremo la cantante Nina Zilli. Al centro anche della terza puntata la più stretta attualità trattata con la cifra comica di– satira a volte feroce, ma mai priva di emozione – attraverso monologhi, canzoni, mise en scène. Tra gli eventi legati all’attualità ripresi e commentati dal padrone di casa il vitalizio di Formigoni e la ...

Advertising

Raiofficialnews : Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta venerdì #16aprile alle 21.25 su @RaiUno. Ospiti di @serenarossi_com: Anna Va… - EnzoRandazzo1 : Enrico Brignano: viaggio nel mondo dei vaccini - Un'ora sola Vi vorrei 0... - LadyNews_ : #FloraCanto incinta di nuovo di #EnricoBrignano: 'Voleva chiamarlo Alfio o Saturnino' - SMSNEWSOFFICIAL : Terzo appuntamento su Rai 2 con “Un’ora sola vi vorrei”, lo show di Enrico Brignano. Ospite Nina Zilli - MusicStarStaff : CS_Riflettere con ironia: “Un’ora sola vi vorrei”|Su Rai2 lo show di Enrico Brignano, ospite Nina Zilli -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Brignano

ed il suo show: comicità, monologhi, musica ed ospiti, tutto in sessanta minuti. Su Rai Tre dalle 21.20 Via Dei Matti n°0. Stefano Bollani torna in tv e lo fa insieme a sua moglie, l'...Tutte lo vogliono/ Video, su Rai 2 il film cone Vanessa Incontrada Fast & Furious 6, la trama del film Per quanto concerne la trama di Fast & furious 6, possiamo dire che sono ...Su Rai1 la penultima puntata de 'La fuggitiva' ha riscosso 5,094 milioni di spettatori ed il 21,5%. Su Canale 5 'L'Isola dei famosi' ha conquistato 3 milioni ed il 17,5%.La Fuggitiva contro L'Isola dei Famosi 2021. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 19 aprile 2021?