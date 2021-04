Emissioni Co2 | a giungo la nuova tassazione Ue Tiemmermans | “Rivedere esenzioni per trasporto aereo e marittimo”

(Di martedì 20 aprile 2021) Prende forma lastruttura disulledi gas nocivi. Nell’ambito del Recovery fund “la Commissione Ue sta incoraggiando gli Stati membri ad attuare progetti ben concepiti di tasse verdi, che possono consentire di allontanarsi dallabasata sull’occupazione, più dannosa per la crescita”, ha detto oggi il commissario all’economia Paolo Gentiloni all’evento sullaverde organizzato dalla Commissione. “Togliere sussidi,e agevolazioni fiscali per attività inquinanti potrebbe aiutare ad accelerare la transizione verde nei nostri Stati membri, rendendo i loro sistemi fiscali più equi per i lavoratori”, ha detto Gentiloni. “Le entrate raccolte forniranno il supporto tanto necessario alle finanze pubbliche e alla ripresa, per l’Ue e i suoi ...

Advertising

petergomezblog : Birol (Agenzia internazionale energia): “Emissioni Co2 record nel 2021. I governi stanno perdendo la battaglia per… - MediasetTgcom24 : Clima, Aie: 'Emissioni Co2 nel 2021 saranno le più alte del decennio' #clima - infoiteconomia : Birol (Agenzia internazionale energia): “Emissioni Co2 record nel 2021 - MetaSociale : ATTUALITA' Nel 2021 le emissioni di anidride carbonica (Co2) raggiungeranno un livello record... - giuligiov : RT @petergomezblog: Birol (Agenzia internazionale energia): “Emissioni Co2 record nel 2021. I governi stanno perdendo la battaglia per l’am… -

Ultime Notizie dalla rete : Emissioni Co2

... Cina e India, soprattutto per laemessa. Oggi internet è anche questo, una realtà che ha dato ... responsabili quotidianamente di inutilidannose per l'ambiente. Nella Giornata mondiale ...In Italia il riscaldamento degli edifici residenziali, commerciali e pubblici pesa sulledi anidride carbonica per oltre il 17,7%. Particolarmente consistente il ruolo del ...e del 60% di...Riportiamo il comunicato di François Dossa, direttore dei progetti di open innovation del Gruppo Renault, che spiega il significato e l’impatto che avrà sul settore Software République, l’alleanza str ...Domani è la Giornata mondiale della Terra e bastano poche buone abitudini per contenere l'impatto ambientale come eliminare vecchie foto, ridurre gli streaming, spegnere la webcam ...