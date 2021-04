Emilia Romagna | terra di innovazione che corre veloce

Leggi su udine20

(Di martedì 20 aprile 2021) Se c’è una Regione in Italia votata all’, questa è l’. Qui, dove l’eccellenza è un marchio di fabbrica, si trovano aziende all’avanguardia in diversi settori: dall’automotive al food, passando per il biomedicale e il tessile, fino alla ceramica e al turismo. Tante aziende e tante realtà che garantiscono produzioni e servizi di alta qualità grazie a un ecosistema dinamico e innovativo. Per questo non si può prescindere da una connessione internet a banda ultralarga, in grado di garantire efficienza e velocità. E così Open Fiber sta investendo su questo territorio più di 500 milioni di euro. Ne abbiamo parlato con Marco Martucci, Responsabile Network & Operations Area Nord Est Open Fiber, che spiega come le attività sono in corso con l’obiettivo di completare l’intero progetto entro il 2022 per dotare ...