Emergenza rifiuti a Roma, il sindaco di Roccasecca: “La discarica potrebbe non riaprire più” (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Il sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco, è intervenuto su Facebook per fare il punto sull’emergenza rifiuti a Roma. “Il gestore della discarica ha formalmente rinunciato alla realizzazione del V bacino. L’impianto, che non riceve rifiuti ormai da 20 giorni perché ha esaurito la sua capacità, è chiuso e, forse, non riaprirà più“. La chiusura del punto di smaltimento della Mad ha prodotto ripercussioni, oltre che nel capoluogo laziale, anche nelle province di Frosinone e Latina. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Il sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco, è intervenuto su Facebook per fare il punto sull’emergenza rifiuti a Roma. “Il gestore della discarica ha formalmente rinunciato alla realizzazione del V bacino. L’impianto, che non riceve rifiuti ormai da 20 giorni perché ha esaurito la sua capacità, è chiuso e, forse, non riaprirà più“. La chiusura del punto di smaltimento della Mad ha prodotto ripercussioni, oltre che nel capoluogo laziale, anche nelle province di Frosinone e Latina.

