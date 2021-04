Emergenza rifiuti a Reggio, il Viale Calabria trasformato in una discarica: montagne di spazzatura fuori dai portoni [FOTO] (Di martedì 20 aprile 2021) Le immagini del Viale Calabria, una delle vie più trafficate e popolate di Reggio, sommerso dai rifiuti Era in passato una delle vie più alberate di Reggio Calabria, oggi invece è diventato un posto quasi impossibile in cui vivere. Un nostro lettore ha scattato delle FOTO che testimoniano una situazione alquanto indecorosa in cui tantissimi cittadini residenti sul Viale Calabria sono costretti a vivere: montagne di spazzatura sono riversate tra il marciapiede e il portico, proprio fuori dai portoni, e creano molte difficoltà agli anziani del posto che devono sopportare il cattivo odore e la presenza di moscerini e topi prima di rientrare a casa. Queste ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) Le immagini del, una delle vie più trafficate e popolate di, sommerso daiEra in passato una delle vie più alberate di, oggi invece è diventato un posto quasi impossibile in cui vivere. Un nostro lettore ha scattato delleche testimoniano una situazione alquanto indecorosa in cui tantissimi cittadini residenti sulsono costretti a vivere:disono riversate tra il marciapiede e il portico, propriodai, e creano molte difficoltà agli anziani del posto che devono sopportare il cattivo odore e la presenza di moscerini e topi prima di rientrare a casa. Queste ...

