Emergenza infinita. Il governo ci chiude in gabbia fino al 31 luglio (Di martedì 20 aprile 2021) Sarebbe interessante capire cosa intenda il governo per “Emergenza”. Così da poter capire perché lo stato di Emergenza verrà prorogato fino al 31 luglio. La risposta appare semplice: per continuare col terrorismo e tenerci in gabbia fino a fine estate. Conte lo aveva già prorogato fino al 30 aprile, adesso Draghi vuole un’ulteriore stretta. Ma cos’è lo stato d’Emergenza? Openpolis spiega che è “una condizione giuridica che può essere attivata al verificarsi o nell’imminenza di eventi eccezionali come nel caso della pandemia da Covid-19, terremoti o alluvioni. Quando cioè si renda necessario agire con urgenza e con poteri straordinari per proteggere i cittadini e riparare eventuali danni. In questi casi è possibile anche limitare le ... Leggi su ilparagone (Di martedì 20 aprile 2021) Sarebbe interessante capire cosa intenda ilper “”. Così da poter capire perché lo stato diverrà prorogatoal 31. La risposta appare semplice: per continuare col terrorismo e tenerci ina fine estate. Conte lo aveva già prorogatoal 30 aprile, adesso Draghi vuole un’ulteriore stretta. Ma cos’è lo stato d’? Openpolis spiega che è “una condizione giuridica che può essere attivata al verificarsi o nell’imminenza di eventi eccezionali come nel caso della pandemia da Covid-19, terremoti o alluvioni. Quando cioè si renda necessario agire con urgenza e con poteri straordinari per proteggere i cittadini e riparare eventuali danni. In questi casi è possibile anche limitare le ...

