Ema, via libera a Johnson & Johnson: “Possibili legami con rare trombosi, ma più benefici che rischi” (Di martedì 20 aprile 2021) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha concluso la sua revisione sul vaccino Johnson & Johnson. Ci sono Possibili legami con rare trombosi, ma i benefici superano i rischi: dunque non impone limitazioni sul vaccino. Il verdetto dopo i casi di eventi tromboembolici che si sono verificati negli Stati Uniti. Otto su 7 milioni di somministrazioni con un decesso. Tutti gli eventi rari di trombosi cerebrale “si sono verificati in persone di età inferiore a 60 anni entro tre settimane dalla vaccinazione”, la maggioranza dei quali in donne. Per questo motivo, in base ai dati attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici legati a una determinata classe d’età “non ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 aprile 2021) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha concluso la sua revisione sul vaccino. Ci sonocon, ma isuperano i: dunque non impone limitazioni sul vaccino. Il verdetto dopo i casi di eventi tromboembolici che si sono verificati negli Stati Uniti. Otto su 7 milioni di somministrazioni con un decesso. Tutti gli eventi rari dicerebrale “si sono verificati in persone di età inferiore a 60 anni entro tre settimane dalla vaccinazione”, la maggioranza dei quali in donne. Per questo motivo, in base ai dati attualmente disponibili, i fattori dio specifici legati a una determinata classe d’età “non ...

