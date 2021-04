Ema: trombosi rare associabili al vaccino Johnson & Johnson. Parere uguale per AstraZeneca (Di martedì 20 aprile 2021) L’Ema si pronuncia sul vaccino Johnson & Johnson. E lo fa con termini molto simili a quelli già usati per il vaccino AstraZeneca. Sì – dice l’Ema – tra gli effetti collaterali ci sono anche trombosi rare, ma i benefici superano i rischi. I dati, in questo senso, sarebbero più che rassicuranti: 8 trombosi rare su oltre 7 mln di dosi J&J negli Usa e 1 morto. Tutti i casi – riferisce l’Ema – si sono verificati in persone di età inferiore a 60 anni entro 3 settimane dalla vaccinazione, e la maggioranza” degli episodi è stata riscontrata nelle donne”. Tuttavia, “sulla base delle prove attualmente disponibili – puntualizza l’Agenzia – fattori di rischio specifici non ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 aprile 2021) L’Ema si pronuncia sul. E lo fa con termini molto simili a quelli già usati per il. Sì – dice l’Ema – tra gli effetti collaterali ci sono anche, ma i benefici superano i rischi. I dati, in questo senso, sarebbero più che rassicuranti: 8su oltre 7 mln di dosi J;J negli Usa e 1 morto. Tutti i casi – riferisce l’Ema – si sono verificati in persone di età inferiore a 60 anni entro 3 settimane dalla vaccinazione, e la maggioranza” degli episodi è stata riscontrata nelle donne”. Tuttavia, “sulla base delle prove attualmente disponibili – puntualizza l’Agenzia – fattori di rischio specifici non ...

